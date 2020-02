Washington pede desculpas após demissão da CBF: “Perfeitamente compreensível”

O ex-jogador Washington emitiu uma nota em suas redes sociais nesta segunda-feira se desculpando por suas ações que o levaram a ser demitido do cargo de diretor de Desenvolvimento da CBF. O ex-atacante apareceu próximo ao banco de reservas do Caxias, no duelo contra o Botafogo, válido pela Copa do Brasil, mostrando a funcionários do clube, em um telefone celular, um erro de arbitragem ocorrido na partida.

“Não cabe a um Diretor de Desenvolvimento da CBF estar presente no banco de reservas de qualquer clube, seja qual for a partida. Além disso, eu não deveria ter mostrado o vídeo do polêmico lance de arbitragem à comissão técnica do Caxias. A Confederação Brasileira de Futebol foi coerente. Nesses novos tempos que a sociedade tenta implantar ética e transparência em todos os setores em que vivemos, meu afastamento foi uma resposta necessária. Dura para mim, mas perfeitamente compreensível.”, escreveu.

Ainda na mesma postagem, Washington explicou o porquê de ele estar no banco de reserva do time em que começou a sua carreira como profissional.

“Eu estava indo para o camarote do estádio e o caminho para o mesmo é por trás do banco do Caxias. A coincidência temporal dos acontecimentos combinada com minha ligação ao clube, me fez realizar o erro. Inadmissível, eu repito.”, contou.

O ex-jogador pediu desculpas a todos e agradeceu a oportunidade que recebeu da CBF.

“A todos do esporte, envolvendo torcida, dirigentes, atletas, árbitros, imprensa… peço reiteradamente as mais sinceras desculpas! Ao Botafogo já o fiz pessoalmente para o presidente Nelson Murrafej, inclusive. À CBF, agradeço a oportunidade de trabalhar em um projeto sério de reformulação da entidade. Tenho a mais absoluta certeza de que estão no caminho certo. E não poderia deixar de destacar como a entidade foi franca e limpa comigo no episódio, culminando com minha demissão.”, completou