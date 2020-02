Ex-jogador Washington é demitido da CBF após polêmica

No final da tarde desta quinta-feira, a Confederação Brasileira de Futebol comunicou a demissão do até então diretor de desenvolvimento do futebol brasileiro, Washington Cerqueira, o “coração valente”.

O ex-atacante assistiu ao empate de 1 a 1 entre Caxias do Sul e Botafogo, pela primeira fase da Copa do Brasil, na última quarta-feira, do banco de reservas do time gaúcho. Diante de um suposto pênalti para a equipe grená, Washington pegou o celular e mostrou o lance para um dos auxiliares do técnico Rafael Lacerda.

As imagens da transmissão flagraram o lance e rapidamente repercutiram nas redes sociais. Segundo nota emitida pela CBF, o profissional foi desligado “em decorrência dos episódios registrados no jogo entre Caxias e Botafogo”.

Washington é identificado com o Caxias. Foi no Falcão Grená que o ex-centroavante começou sua carreira, na década de 1990, antes de colecionar passagens por Internacional, Athletico Paranaense, Fluminense, São Paulo, entre outros.

“Coração valente” estava no cargo de diretor de desenvolvimento do futebol brasileiro desde novembro do ano passado.

Confira na íntegra a nota emitida pela CBF:

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) informa que, em decorrência dos episódios registrados no jogo entre Caxias e Botafogo, válido pela Copa do Brasil nesta quarta-feira, 5, Washington Cerqueira foi desligado do cargo de Diretor de Desenvolvimento da entidade.

A CBF agradece a Washington pelos serviços prestados, reconhecendo suas inúmeras qualidades pessoais, sua capacidade como dirigente e sua grande trajetória como jogador.