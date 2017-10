Vivendo ressurgimento, Luan elogia Valdivia: “Melhor que vi de perto”

Luan Michel de Louzã despontou no São Caetano como artilheiro em 2008 e 2009. Depois de passagens por equipes como Palmeiras, Cruzeiro e Toulouse, da França, o atacante de 29 anos se encontra no América-MG e é o artilheiro da equipe no Campeonato Brasileiro Série B com oito gols.

Os números são os melhores desde 2011, quando ele balançou as redes 13 vezes em 61 jogos pelo Verdão. Com esses números, o camisa 11 vê a temporada de 2017 como uma espécie de ressurgimento.

“Com certeza (é uma espécie de ressurgimento). Está sendo um ano super bacana. Estou feliz. E só vou ficar mais contente se a gente conseguir o acesso com o trabalho que a gente vem fazendo. Eu consegui recuperar a confiança. Na minha visão, jogador sem confiança não consegue fazer o que quer”, declarou Luan, que também acredita que seu bom momento se deve ao seu amadurecimento.

“Com o amadurecimento estou segurando mais a bola. Antigamente eu queria ir todas para cima e tem horas que tem que segurar. Isso daí está ajudando bastante o nosso time, o que permite os meias e volantes a encostarem para fortalecer o ataque”, completou em entrevista à Gazeta Esportiva.

O atacante, que se diz feliz pelo ambiente em Belo Horizonte e por sua fase artilheira, também destacou a experiência em outros times como fundamental para o seu desenvolvimento como jogador de futebol.

“Em cada clube que eu passei eu aprendi bastante, ainda mais os grandes porque tinham jogadores de bastante qualidade. No dia a dia eles passam algo a mais para a gente aprender. Aprendi bastante com Valdivia, Marcus Assunção, Everton Ribeiro, Ricardo Goulart, William Bigode, Dagoberto e Borges”, comentou o goleador do Coelho, que elegeu um ex-camisa 10 do Palmeiras como o melhor jogador com quem atuou. “O Valdivia, esse cara foi o melhor que vi de perto. Não é à toa que tem o apelido de mago. Ele é diferente demais”.

Além disso, o atacante falou sobre o seu futuro e evitou escolher uma equipe que gostaria de jogar. “Meu contrato está até dezembro com o Palmeiras e o América. Estou vivendo o hoje. Estou feliz aqui e não sei o que vai acontecer”, contou.

“Quero acabar com o acesso e até se der para ser campeão. Ainda não conversei com meu empresário. Conseguindo os objetivos, tenho certeza que coisas boas vão aparecer. Na questão de camisa (que sonho em vestir), a gente sempre quer jogar nos melhores times. A gente trabalha para isso”, finalizou.

* Especial para a Gazeta Esportiva