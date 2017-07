STJD mantém pena do Goiás por briga, mas reduz a do Vila Nova

Em julgamento realizado nesta terça-feira, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) reduziu a punição do Vila Nova de cinco jogos com portões fechados para quatro relativos a uma briga entre torcedores durante o clássico contra o Goiás. Já a equipe esmeraldina teve sua pena mantida em cinco partidas com portões fechados.

Além disso, o tribunal optou por alterar o valor das multas aplicadas aos clubes. Enquanto o time alviverde terá que pagar R$ 40 mil, o Tigre terá que desembolsar R$ 30 mil por causa dos ocorridos no confronto válido pela décima rodada do Campeonato Brasileiro Série B, no dia 24 de junho

O principal argumento para a punição do Vila Nova ter sido alterado foi o fato de o clube ser o visitante. Além disso, recentemente, o estádio Serra Dourada, que foi o palco da partida, foi interditado, entretanto já foram entregues ao STJD e o estádio foi liberado para receber jogos de futebol.