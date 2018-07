Sesc-RJ renova com quatro jogadoras para a próxima temporada

Vice-campeão da Superliga 2017/18, o Sesc-RJ, maior campeão do torneio, já se mexer para manter o time que chegou longe na temporada. Contratos de jogadoras importantes foram renovados para a próxima temporada, mantendo assim as levantadoras e opostas Roberta Ratzke, Carol Leite, Monique Pavão e Natiele.

A levantadora Roberta, que atualmente treina com a Seleção Brasileira, vai para sua nona temporada no Sesc RJ. A curitibana, revelada no projeto social que a equipe manteve por muitos anos na capital paranaense, está ansiosa por contribuir para que o time alcance resultados melhores na próxima temporada.

“Estou muito feliz de renovar. Eu amo jogar no time do Sesc RJ e dou muito valor ao relacionamento que temos com a comissão técnica. É momento de renovação, confio muito no Bernardo e sei que ele tem um trabalho muito grande para fechar um grupo. Ele pensa não apenas em boas jogadoras, mas realmente em peças que vão somar para a equipe. Estou confiante que teremos um bom grupo e iremos brigar novamente por títulos”, disse Roberta.

Já Carol Leite, comemora a continuidade do trabalho, iniciado na temporada passada. “Estou muito feliz de ter a oportunidade de ficar mais um ano no time e dar sequência ao trabalho com o Bernardo, com a comissão técnica e todo o time. Espero que a próxima temporada seja ainda mais feliz do que a atual, que já foi incrível para todas nós e para mim, em especial. Acredito que temos muito potencial para alcançar objetivos ainda maiores”, declarou.

Será a sétima temporada da carioca Monique Pavão sob o comando do técnico Bernardinho. A oposta, que já conquistou quatro títulos da Superliga pela equipe, espera contribuir para que venham mais conquistas. “A expectativa para defender o Sesc RJ por mais uma temporada é a melhor possível. Quero evoluir e crescer ao longo da temporada para ajudar ao máximo a equipe”, afirma.

Já a gaúcha Natiele, assim como Carol Leite, chega a sua segunda temporada com a camisa do Sesc RJ. “Estou muito feliz de representar a equipe do Sesc RJ por mais uma temporada. Tenho certeza de que será um ano de muitos desafios e espero que seja de muitas conquistas também”, disse a oposta.