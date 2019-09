Santos muda programação para ter convocados em mais um treino

O Santos mudou a programação desta quinta-feira para ter os convocados em mais um treinamento antes da partida contra o Flamengo no sábado, às 17h (de Brasília), no Maracanã, pela 19ª e última rodada do primeiro turno.

O treino seria de manhã, como de costume, nesta quarta. Jorge, Derlis González e Soteldo, porém, chegaram em São Paulo no início do dia. A decisão de Jorge Sampaoli foi passar a atividade para tarde, quando o trio poderá estar em campo.

Dessa forma, Sampaoli poderá testar o time com os convocados por dois dias consecutivos. O treinador estava preocupado sobre tê-los apenas na sexta e dificultar a estratégia para a “decisão”.

Jorge ficou no banco de reservas pelo Brasil contra o Peru na última quarta-feira, em jogo à 0h, nos Estados Unidos. Derlis entrou no segundo tempo da partida contra a Jordânia, terça, às 13h, em Amã. Soteldo foi titular em Venezuela x Colômbia, também na terça, só que às 22h, nos EUA.

Sem os selecionados, Jorge Sampaoli armou o Santos com três zagueiros no treino da última quarta. O técnico fará novas observações a partir desta quinta.

