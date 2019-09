Sem selecionados e Evandro, Sampaoli arma Santos no 3-4-3 em 1º treino

O técnico do Santos, Jorge Sampaoli, armou a equipe com três zagueiros nesta quarta-feira, no primeiro treinamento de todo o elenco em campo na semana, início da preparação para a partida contra o Flamengo, sábado, às 17h (de Brasília), no Maracanã, pela 19ª e última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro.

Sampaoli não contou com Jorge, Derlis González, Soteldo e Evandro. Os três primeiros só treinarão na sexta-feira após amistosos pelo Brasil, Paraguai e Venezuela, respectivamente. O meio-campista ainda se recupera de dores musculares na coxa esquerda e não foi a campo. Os outros desfalques são Diego Pituca, suspenso, e Pará, por força contratual.

Victor Ferraz superou trauma no joelho direito e treinou normalmente com bola. O elenco foi dividido em dois e na segunda parte apenas os “titulares” trabalharam com os sparrings.

A escalação foi: Everson, Lucas Veríssimo, Felipe Aguilar e Gustavo Henrique; Victor Ferraz, Alison, Carlos Sánchez e Felipe Jonatan; Marinho, Lucas Venuto e Sasha.

Jorge e Soteldo devem ganhar vaga na equipe, nos lugares de Felipe Jonatan e Venuto. Evandro é dúvida e Marinho disputa posição com Derlis González na ponta direita. A definição ocorrerá apenas na sexta.

O outro grupo, com os considerados reservas, teve em campo Vanderlei, João Paulo, Pará, Luiz Felipe, Luan Peres, Jobson, Diego Pituca, Jean Mota, Alexandre Tam, Yuri Alberto, Tailson e Uribe.

O Santos reassumirá a liderança e será campeão simbólico do primeiro turno se vencer o Flamengo, no Maracanã. Derrota ou empate, porém, pode fazer com que o Peixe seja ultrapassado pelo Palmeiras.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com