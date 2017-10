Róger Guedes é reintegrado e volta a treinar com o elenco do Palmeiras

Róger Guedes treinou com o elenco do Palmeiras nesta quarta-feira. Após dois dias de folga, o Verdão se reapresentou para os trabalhos na Academia de Futebol, e o camisa 23 participou normalmente das atividades com o restante do grupo.

Há 12 dias, o Palmeiras informou que Róger Guedes passaria por trabalhos de recondicionamento físico e treinaria em separado do elenco por conta de cobranças do próprio grupo em relação à sua postura nos treinamentos diários. Assim, o atacante ficou fora dos triunfos sobre Atlético-GO, Ponte Preta e Grêmio, todos sob o comando de Alberto Valentim, que não teve influência na decisão.

Com a presença do atleta, Alberto Valentim comandou um treinamento em campo reduzido. No trabalho, uma das equipes precisava defender dois gols, posicionados lado a lado na linha de fundo, enquanto o outro time protegia apenas uma baliza principal.

Assim, a equipe azul teve Mailton, Pedrão, Pablo, Egídio, Felipe Melo, Arouca, Hyoran, Róger Guedes e Miguel Borja. O branco foi formado por Mayke, Mina, Luan, Matheus Bahia, Jean, Bruno Henrique, Raphael Veiga, Keno e Deyverson. Enquanto Fabiano, Antonio Carlos, Juninho, Zé Roberto, Thiago Santos, Tchê Tchê, Dudu, Fernando e Erik vestiram o colete vermelho.

A atividade tem como objetivo trabalhar a cobertura lateral da equipe que defendia dois gols. Com as duas balizas nos extremos do campo, o time precisava manter uma linha defensiva próxima, e que se movimentasse juntamente com a bola para os lados, sem deixar espaços entre os atletas.

No treino, um dos destaques foi o atacante Dudu, que anotou dois belos gols e, como de costume, celebrou brincando com os goleiros. Após o trabalho em campo reduzido, alguns jogadores ainda fizeram um treino de finalização, alternando os chutes com ambas as pernas.

Michel Bastos (inflamação no joelho), Guerra (luxação no ombro) e Willian (edema na coxa) ficaram na parte interna, assim como Moisés, que fez reforço muscular. Edu Dracena foi a campo, mas só para fazer trabalhos físicos complementares.

Com o triunfo sobre o Grêmio, no ultimo domingo, o Palmeiras roubou a vice-liderança dos gaúchos no Campeonato Brasileiro, indo a 53 pontos, seis atrás do líder Corinthians. O Santos, com os mesmos 53 pontos, leva desvantagem no número de vitórias (16 a 14 a favor dos alviverdes).