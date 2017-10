Cobrado por postura, Guedes fica fora do jogo contra o Atlético-GO

O atacante Roger Guedes está fora do confronto entre Palmeiras Atlético-GO, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Cobrado por atletas e diretoria por sua postura nos treinamentos diários, o jogador passará por trabalhos de recondicionamento físico.

Colocado pelo técnico Cuca no lugar de Willian aos 40 minutos do segundo tempo diante do Bahia, Roger cometeu pênalti sobre Mendoza na noite de quinta-feira. De acordo com o Palmeiras, porém, a decisão de deixar o atleta fora do duelo com o Atlético-GO não é consequência do lance ocorrido no Pacaembu.

Nesta sexta-feira, dia que marcou o final da segunda passagem de Cuca pelo Palmeiras, Roger não participou da movimentação em campo, dirigida pelo interino Alberto Valentim. O atacante já trabalhou nas dependências internas da Academia de Futebol.

Com oito gols em 48 partidas disputadas nesta temporada, Roger chegou a crescer de produção após o retorno do técnico Cuca, concretizado em maio. No entanto, perdeu a posição nos últimos jogos e passou a apresentar postura que desagradou elenco e direção.

Roger Guedes foi contratado pelo Palmeiras em abril de 2016, após passar pelo Criciúma. O jovem atacante teve participação consistente na campanha que culminou com o título do Campeonato Brasileiro e chegou a receber uma atualização salarial no fim de janeiro de 2017.

Aos 21 anos de idade, Roger tem contrato com o Palmeiras até março de 2021. Ele chegou a ser sondado por clubes do exterior, como o Spartak Moscou, mas as negociações não avançaram. Com a camisa do clube alviverde, o atleta acumula 12 gols em 82 partidas.

Sem Roger Guedes, o Palmeiras encara o Atlético-GO às 17 horas (de Brasília) deste domingo, no Estádio Olímpico, sob o comando do auxiliar Alberto Valentim. Com 44 pontos ganhos, o time alviverde ocupa a quinta colocação do torneio nacional.