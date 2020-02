Pelé esclarece sobre seu estado de saúde e tranquiliza os fãs

Nesta quinta-feira, Pelé divulgou um comunicado através da sua assessoria de imprensa para dizer que está bem. Depois da repercussão da declaração de seu filho Edinho sobre a sua saúde, o Rei tratou de tranquilizar os fãs.

Em entrevista ao GloboEsporte.com, o ex-goleiro relatou problemas de mobilidade e da situação emocional do ídolo brasileiro.

“Ele está bastante fragilizado em relação à mobilidade. Fez o transplante do quadril e não fez uma reabilitação adequada, ideal. Então, ele está com esse problema da mobilidade, que acaba acarretando uma certa depressão, um quadro ali… Imagina, ele é o Rei, sempre foi uma figura tão imponente, e hoje ele não consegue mais andar direito. Ele fica muito acanhado, muito constrangido com isso. Mas está bem, tirando isso e tirando a natureza da idade e tudo mais”, disse Edinho.

Logo depois da declaração de Edinho, a repercussão sobre as condições físicas de Pelé, que completa 80 anos em 2020, se espalharam mundo afora.

Em 2012, Pelé colocou uma prótese no quadril e, desde então, anda com dificuldade. Também na entrevista ao GloboEsporte.com, Edinho relatou que seu pai necessita do andador para se locomover. Em 2019, o Rei chegou a ser internado em Paris e foi transferido para São Paulo para a remoção de um cálculo renal.

Nesta quinta, através de sua assessoria, o Rei agradeceu a preocupação dos torcedores e tranquilizou a todos dizendo que está bem. Ele falou ainda sobre a sua rotina com os compromissos e eventos.

Confira abaixo o comunicado oficial de Pelé:

Obrigado por suas orações e preocupações. Eu estou bem. Estou completando 80 anos este ano. Eu tenho meus dias bons e maus. Isso é normal para pessoas da minha idade. Não tenho medo, sou determinado, sou confiante no que faço. Na semana passada, tive a honra de me encontrar com o presidente da CBF no estúdio em que eu estava gravando meu documentário. Eu tive duas sessões de fotos no mês passado para campanhas que utilizam a minha imagem e testemunho. Tenho vários eventos futuros agendados. Eu não evito cumprir compromissos da minha sempre movimentada agenda. Continuo aceitando minhas limitações físicas da melhor maneira possível, mas pretendo manter a bola rolando. Deus abençoe todos vocês.