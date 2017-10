Palmeiras entrega camisa 10 a cantor que fez show no Palestra

O Palmeiras vem atuando como mandante no Pacaembu, por conta de uma série de shows que o estádio Palestra Itália vem recebendo. Um destes espetáculos aconteceu nesta quarta-feira.

O norte-americano John Mayer, um dos principais cantores pop da atualidade, tocou na casa alviverde e foi muito bem-recebido pelo clube paulista. Ele recebeu uma camisa do Verdão, com o número 10 e seu nome nas costas.

Em suas redes sociais, o Palmeiras divulgou imagens do uniforme, além de legenda exaltando o estádio da equipe, em trocadilho com uma das principais músicas de Mayer, “Your Body is a Wonderland” (Seu corpo é o país das maravilhas, em inglês).

Nesta quinta-feira, sem o Palestra Itália, os comandados de Alberto Valentim recebem a Ponte Preta no Pacaembu, às 20 horas (de Brasília). Com 47 pontos, os alviverdes podem diminuir para nove a distância para o líder Corinthians, que tem 59.