Contra Ponte, Palmeiras estreia Valentim em casa e revê Eduardo

Às 20 horas (de Brasília) desta quinta-feira, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras enfrenta a ameaçada Ponte Preta, no Estádio do Pacaembu, já que o Palestra Itália estará indisponível. O jogo marca a estreia do interino Alberto Valentim em São Paulo e o reencontro do time alviverde com Eduardo Baptista.

Encarregado de assumir o Palmeiras após a saída de Cuca, Valentim bateu o Atlético-GO em sua primeira partida como interino. Diante do time de Campinas, algoz na semifinal do último Campeonato Paulista, o treinador prevê uma partida complicada.

“A Ponte está em uma situação delicada e precisa ficar atenta pelo objetivo na luta contra o rebaixamento. O Eduardo (Baptista, treinador), já conhecemos desde a época do Sport. É um time bem montado e tem jogadores de qualidade”, alertou Valentim.

O interino preferiu não confirmar a escalação palmeirense, mas disse que tendência é manter o time que venceu o Atlético-GO em Goiânia. Após atuação bem-sucedida, Keno segue no ataque ao lado de Dudu e Willian. No meio de campo, Bruno Henrique fica com Tchê Tchê e Moisés.

O meia Alejandro Guerra, com uma luxação acromioclavicular do lado direito, é desfalque contra a Ponte Preta. Assim como o atacante Roger Guedes, barrado por comportamento inadequado. Por outro lado, o versátil Jean, poupado por desgaste muscular nas últimas duas rodadas pelo Campeonato Brasileiro, será relacionado.

Sob o comando de Eduardo Baptista, que dirigiu o Palmeiras em 23 partidas antes da chegada de Cuca, a Ponte Preta terá mudanças em relação ao time derrotado pelo Cruzeiro na última rodada. Fernando Bob e Luan Peres, suspensos, e o atacante Emerson Sheik, com desconforto muscular, estão fora.

Sheik sentiu a lesão no treino de quarta-feira, ainda no CT do Jardim Eulina, em Campinas, e nem sequer viajou com o restante do elenco para avaliar a gravidade do problema. Eduardo Baptista trabalhou com portas fechadas, mas o mais cotado para assumir a vaga é o atacante Claudinho.

“Estamos trabalhando, com foco nesse jogo difícil que temos contra o Palmeiras. Vamos em busca dos três pontos. Nada é impossível. Respeitamos a equipe adversária, mas sabemos das nossas qualidade e temos totais condições de vencer”, afirmou Jean.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS x PONTE PRETA

Data: 19 de outubro de 2017, quinta-feira

Local: Estádio do Pacaembu, em São Paulo-SP

Horário: 20 horas (de Brasília)

Árbitro: Leandro Bizzio Marinho

Assistentes: Miguel Cataneo Ribeiro da Costa e Gustavo Rodrigues de Oliveira

PALMEIRAS: Fernando Prass; Mayke, Edu Dracena, Juninho e Egídio; Bruno Henrique, Tchê Tchê e Moisés; Keno, Dudu e Willian

Técnico: Alberto Valentim

PONTE PRETA: Aranha; Nino Paraíba, Marllon, Rodrigo e Jeferson; Elton; Claudinho, Jean Patrick, Jádson e Danilo Barcelos; Lucca

Técnico: Eduardo Baptista