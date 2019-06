Modelo que acusa Neymar teve casa invadida, diz advogada

A polêmica envolvendo Najila Mendes de Souza e o atacante Neymar teve mais um capítulo que chama a atenção. Nesta quinta-feira, em entrevista ao site da ESPN, uma das advogadas da modelo, Yasmin Pastore Abdalla, afirma que sua cliente teve o apartamento invadido durante a madrugada.

“Najila teve seu apartamento arrombado na noite de ontem. Está muito abalada com as ameaças”, disse a advogada da moça. que deu a primeira entrevista nesta quarta-feira e reforçou a acusação de que sofreu um estupro do atleta..

A modelo era aguardada para um depoimento nesta quinta-feira na 6ª Delegacia de Defesa da Mulher, na zona Sul de São Paulo. No entanto, pode mudar a data de sua apresentação às autoridades. “Ela prefere depor na manhã de sexta-feira”, disse Yasmin Pastore Abdalla