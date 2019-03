Lucas Lima vê Palmeiras no “caminho certo” após empate com um a mais

O Palmeiras só empatou com o Mirassol em 1 a 1 na tarde deste sábado, fora de casa, e com um jogador a mais desde a expulsão de Zé Roberto, aos nove minutos do segundo tempo. Mesmo assim, Lucas Lima vê o Verdão no caminho certo.

“A gente se impôs, mas tomamos gol quando dominávamos o jogo. Eles recuaram, tentamos criar e a linha baixa deles dificultou. Falha nossa. Caminho é longo, temos que trabalhar e estamos no caminho certo”, disse o meia, ao Premiere.

Com o empate, o Verdão perdeu a oportunidade de se classificar antecipadamente às quartas de final do Paulistão, mas segue líder do Grupo B, com 19 pontos.

Na próxima rodada, a 11ª, o Palmeiras enfrentará o São Paulo em clássico no Morumbi, no sábado. O Verdão precisa vencer para avançar. Antes, porém, receberá o Melgar-PER na terça, em casa, pela segunda rodada da Libertadores da América.