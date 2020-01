Irmã de Neymar anuncia término de namoro com Gabigol

Por meio de suas redes sociais, a irmã de Neymar, Rafaella Santos, anunciou nesta quinta-feira o término de seu namoro com Gabigol. A influenciadora digital optou por esclarecer seus seguidores após diversas polêmicas envolvendo o relacionamento.

Rafaella pediu para que parassem de associá-la a assuntos ligados ao atacante: “Assunto meio chato. Já faz um mês que não estou mais com o Gabriel. Parem de me associar a ele, me marcar em postagens dele, pois não tenho mais nada a ver”.

O anúncio do término ocorre após Gabigol e Rafaella estarem envolvidos em polêmicas, que incluíram até mesmo Neymar. Em dezembro de 2019, a jornalista Fábia Oliveira, do portal O Dia, publicou que os dois estavam brigados nas festas de fim de ano.

O atacante, inclusive, teria sido barrado da área VIP de Neymar em uma festa de Réveillon. Este não foi o primeiro rumor de que os jogadores não têm um bom relacionamento. Afinal, no mês de outubro, o craque do PSG publicou uma imagem que, ao fundo, tinha um quadro do título das Olímpiadas de 2016 com o rosto de Gabigol coberto por uma folha de papel.

Logo após o Réveillon, Gabigol foi flagrado em uma festa da cantora Anitta supostamente sem a namorada. Na ocasião, já se falava na possibilidade de o relacionamento ter terminado. Agora, Rafaella esclarece a situação com a expectativa de ter seu nome desvinculado com o do jogador.

Dentro de campo, Gabigol segue com futuro indefinido. O atacante foi um dos grandes destaques da temporada vitoriosa do Flamengo, e o Rubro-Negro trabalha pela sua permanência.

