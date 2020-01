Gabigol é barrado em festa de Neymar após fim de namoro com Rafaella, diz colunista

O namoro de Gabigol e Rafaella Santos, a irmã de Neymar, ganha mais um episódio. Segundo a jornalista Fábia Oliveira, do portal O Dia, o casal teria passado brigado as férias de final de ano em Barra Grande, na Bahia, e em locais separados. A colunista afirma ainda que o relacionamento acabou.

Ambos tinham alugado um imóvel para curtir o fim de 2019, contudo, uma discussão teria feito o camisa 9 do Flamengo sair da casa e ir atrás de outro domicílio às pressas.

A situação teria ficado pior na festa de Réveillon, quando Neymar reservou uma área vip para seus amigos e amigas de sua irmã e Gabriel, ao chegar, foi barrado, e aproveitou o evento na área comum. Os dois atacantes não teriam uma boa relação.

Sem futuro definido para a temporada 2020, Gabigol ainda foi para Florianópolis no dia 2 de janeiro acompanhar um show da cantora Anitta supostamente sem a namorada.

Apesar do imbróglio, Rafaella manteve as fotos com o centroavante nas redes sociais.