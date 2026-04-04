Fortaleza bate o Juventude e conquista primeira vitória na Série B

Neste sábado, o Fortaleza venceu o Juventude por 2 a 1, na Arena Castelão, pela terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Tricolor de Aço conquistou sua primeira vitória na competição.

Situação do confronto

O Fortaleza chegou a quatro pontos na tabela e ficou na nona colocação. O Juventude, por outro lado, segue com um ponto somado na tabela, na 18ª posição.

📋 Resumo do jogo

FORTALEZA 2 x 1 JUVENTUDE

🏆 Competição: Campeonato Brasileiro Série B (3ª rodada)

🏟️ Local: Estádio Governador Plácido Castelo, em Fortaleza (CE)

📅 Data: 4 de abril de 2026 (sábado)

⏰ Horário: às 16h (de Brasília)

Gols:

⚽ Maílton (pênalti), aos 18' do 1ºT (Fortaleza)

⚽ Ryan, aos 46' do 1ºT (Fortaleza)

⚽ Alan Kardec aos 5' do 2ºT (Juventude)

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Como foi o jogo

O Fortaleza comandou as jogadas ofensivas na primeira etapa. Logo aos quatro minutos, o goleiro Jandrei saiu errado e Luiz Fernando balançou as redes, mas o gol foi anulado por uma invasão de Pochettino à área. Alisson Safira cometeu um pênalti em Luiz Fernando e, aos 18 minutos, Mailton inaugurou o placar para o Lion.

Aos 37, Lucas Gazal aproveitou o rebote de Jandrei para ampliar, mas o impedimento foi marcado. Aos 46, Ryan aproveitou o recuo errado de Liam Martins para invadir a área, cortar o zagueiro Messias e anotar mais um gol para o Tricolor de Aço.

O Juventude voltou para a segunda etapa focado em empatar o duelo. Logo aos cinco minutos, Alan Kardec cabeceou firme para descontar. A reação, porém, parou por aí.

Próximos jogos

Fortaleza

Ceará x Fortaleza (3ª rodada da Copa do Nordeste)

Data e horário: 8 de abril (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Governador Plácido Castelo

Juventude