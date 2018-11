Felipe Melo chora ao comemorar título “mais difícil do mundo”

Confira este e outros vídeos em

Felipe Melo chorou ao comemorar o título brasileiro do Palmeiras, conquistado neste domingo, com a vitória de 1 a 0 sobre o Vasco, em São Januário.

O volante classificou o campeonato como o mais difícil do mundo e lembrou do esforço para atuar pelo Verdão.

“Me emociono porque para mim é muito importante. Agradeço a Deus por nos abençoar com o título. A crítica faz parte do esporte, sobretudo nós que somos jogadores de ponta, com linda história no futebol, somos cobrados. É normal. E a cobrança é importante. Lutamos por todos os títulos, somos seres humanos. Eu joguei muitos campeonatos, mas esse entra para história. É o mais difícil do mundo”, disse Felipe Melo.

“Eu me emociono. Deixei muita coisa para trás para vir para cá, ganhando muito menos. Para tentar me tornar ídolo, tentar vencer um campeonato importante. Quando disse que já era ídolo, atacaram pedra em mim. Mas agora entro para história definitiva do Palmeiras”, completou.

O cão de guarda disputou 29 das 38 partidas da campanha vitoriosa do Palmeiras. O volante marcou dois gols.