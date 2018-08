Felipão proíbe jogadores de irem à festa de aniversário do Palmeiras

O Palmeiras celebra neste domingo 104 anos de história. Em ótima fase, os jogadores do Verdão têm muito o que comemorar, mas por imposição do técnico Luiz Felipe Scolari, não irão participar da festa pelo aniversário do Maior Campeão do Brasil.

“O Cerro ganhou de 4 a 2 (pelo Campeonato Paraguaio), aconteceram mudanças na equipe [troca de técnico]. Esse é o pensamento do meu grupo. Na terça, vai ser a festa do Palmeiras. O pessoal pediu para liberar alguns jogadores, mas ninguém vai. Temos que nos preocupar com o jogo. Festa é quando terminar o jogo”, afirmou Scolari.

No duelo de ida das oitavas de final da Libertadores, em Assunção, o Alviverde venceu por 2 a 0. Deste então, o Cerro demitiu seu treinador e o técnico Fernando Jubero fez sua estreia na equipe no último sábado, em goleada por 4 a 1 sobre o General Díaz pelo torneio nacional.

“Tem de ter calma. Meu torcedor que não se deixe empolgar pela imprensa. A imprensa que é empolgada por 2 a 0, meu time não. Calma, pé no chão, não ganhou nada”, completou o comandante.

Por fim, Felipão avaliou o empate sem gols diante do Internacional, neste domingo. No duelo, o Verdão foi dono do jogo no primeiro tempo, mas viu o Colocado subir de produção na etapa final.

“Nós criamos uma ou duas oportunidades a mais, mas o correto é afirmar que essas equipes tem um futebol muito disputado, bons jogadores e uma qualidade tática muito boa. Por estar disputando o Brasileirão com chances maiores do que nós, o Internacional vai brigar até o final pelo título”, finalizou.