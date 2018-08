Palmeiras iguala 2ª maior série da história do clube sem sofrer gols

A torcida do Palmeiras queria de presente a vitória contra o Internacional, ela não veio, mas no dia em que o Verdão completou 104 anos de história, os palestrinos tem muito o que comemorar. Com o empate sem gols diante do Internacional, a equipe de Felipão alcançou a marca de novo jogos sem sofrer gols.

A sequência é a segunda maior da história do clube, ao lado das marcas de 1969 e 1973. Estas perdem apenas para a série de 1987, quando o Maior Campeão do Brasil completou 12 partidas sem ser vazado, tendo Zetti como seu goleiro.

A sequência coincide com a saída de Roger Machado do clube. Primeiro, o interino Wesley carvalho venceu o Paraná (3×0). Depois, Paulo Turra empatou com o Bahia (0x0). A partir daí os demais resultados foram com Felipão no comando.

A série é completada por jogos contra o América-MG (0x0), Cerro Porteño (2×0), Vasco da Gama (1×0), Bahia (1×0), Vitória (3×0), Botafogo (2×0) e Internacional (0x0. Titular em todos estes jogos, Weverton completou 887 minutos sem sofrer gols.

Para se isolar como a segunda maior marca da história do clube, o Palmeiras encara o Cerro Porteño na próxima quinta-feira, às 21h45 (de Brasília), no Allianz Parque. Já para igualar a série de 1987, seria necessário ainda seguir intacto contra Chapecoense, na Arena Condá, e Atlético-PR, no Allianz Parque.

Além da atual, confira as maiores séries do Palmeiras sem sofrer gols ao longo da história:

1º – 12 jogos

08/04/1987 a 17/05/1987

2º – 9 jogos

12/01/1969 a 23/01/1969

14/10/1973 a 15/11/1973

4º – 8 jogos

22/08/1965 a 28/09/1965

5º – 7 jogos

05/12/1971 a 22/01/1972

26/03/1978 a 27/04/1978

26/03/1989 a 20/04/1989

24/10/1992 a 15/11/1992

9º – 6 jogos

04/05/1941 a 15/06/1941

08/07/1972 a 03/08/1972

27/01/1974 a 13/02/1974

28/01/1976 a 22/02/1976

14/07/1991 a 24/07/1991

01/12/1993 a 26/01/1994

15/06/1994 a 09/07/1994

14/09/2008 a 01/10/2008