Dudu despista sobre futuro no Palmeiras e foca em último jogo

Dudu despistou sobre o futuro no Palmeiras após o título brasileiro conquistado neste domingo, com a vitória por 1 a 0 sobre o Vasco, em São Januário.

O atacante sabe que a procura aumenta depois de erguer troféus, mas prefere pensar no Vitória, último compromisso do Verdão no Campeonato Brasileiro.

“Quando o time é campeão, se tem algumas coisas, mas estou focado no Palmeiras. Ainda tem um jogo contra o Vitória para vencermos e fazermos uma grande festa. Todo jogo é especial com a camisa do Palmeiras, o último jogo do campeonato. Sempre daremos o máximo e faço isso desde o primeiro dia. Farei isso até o último minuto”, disse Dudu.

No começo do último mês de julho, o Shandong Luneng fez uma proposta ao Palmeiras para contar com os serviços de Dudu. Com o camisa 7 atraído pela sedutora oferta do time chinês, o clube presidido por Maurício Galiotte precisou fazer força para mantê-lo.

Dudu tem contrato com o Verdão até o fim de 2022. Com mais uma temporada em alta, o camisa 7 pode atrair novas propostas de equipes estrangeiras. Pelo time alviverde, ele tem 55 gols em 228 partidas e o status de artilheiro no século XXI.

