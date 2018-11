Dudu supera Love e se isola como artilheiro do Palmeiras no século

O meia-atacante Dudu se isolou como maior artilheiro do Palmeiras no século 21 na noite da última quarta-feira. Ao balançar as redes na vitória por 4 a 0 sobre o América-MG, no Allianz Parque, o camisa 7 anotou o seu 55º gol pelo clube alviverde, superando Vagner Love.

“Fico feliz por estar ajudando o Palmeiras a jogar bem. Isso é o mais importante para mim neste momento. Estamos procurando um só objetivo. Sabemos que está muito perto, mas não podemos bobear nesses dois jogos para confirmarmos o nosso título”, afirmou Dudu.

O golaço de Dudu saiu aos 32 minutos do segundo tempo, quando recebeu de Bruno Henrique, arrancou com a bola e chutou de fora da área, acertando o ângulo de João Ricardo. Pouco depois, de cabeça, Deyverson daria números finais à partida.

Além disso, Dudu é o maior artilheiro da arena alviverde, inaugurada no fim de 2014, com 25 gols. Na última noite, ele ainda contribuiu dando o passe para o tento de Willian, o segundo do Palmeiras, aumentando sua liderança como principal garçom do Campeonato Brasileiro, com 12 assistências.

Apesar dos recordes, o jogador de 26 anos mostra estar focado em se tornar bicampeão do torneio nacional. “Estou feliz pelo gol, por estar ajudando o Palmeiras. Antes de tudo, antes de recordes e de ser artilheiro, o que importa é o grupo, o elenco, o time. Quando ajudo o time, fico feliz”, declarou o palmeirense, contratado em 2015.

Com a ajuda de Dudu, o Palmeiras se aproximou ainda mais do título. Com 74 pontos, o Verdão ergue o troféu neste domingo em caso de vitória sobre o Vasco, no Rio de Janeiro. Afinal, o Flamengo, mesmo que vença seus últimos dois jogos, chegaria no máximo a 75 pontos.

“É manter a tranquilidade, a cabeça no lugar. Temos cinco pontos na frente do segundo colocado. Sabemos que o Flamengo é uma grande equipe, mas eles que têm que torcer contra a gente. Estamos fazendo um bom segundo turno, um bom campeonato. Agora é descansar e pensar no jogo contra o Vasco, que vai ser muito difícil”, concluiu Dudu.