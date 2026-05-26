Crystal Palace x Rayo Vallecano pela final da Liga Conferência: veja prováveis escalações e onde assistir

Imagem ilustrativa para a matéria
Foto por BEN STANSALL / AFP
Publicado 26/05/2026 às 20:00

Nesta quarta-feira, Crystal Palace e Rayo Vallecano se enfrentam pela final da Liga Conferência. O confronto está agendado para as 16h (de Brasília) na Red Bull Arena, em Leipzig, na Alemanha.

Onde assistir Crystal Palace x Rayo Vallecano?

YouTube: CazéTV

Como chegam?

O Crystal Palace terminou a temporada em 15º lugar no Campeonato Inglês, com 45 pontos. O Rayo Vallecano terminou em oitavo no Campeonato Espanhol, com 50 pontos.

Na Liga Conferência, o Crystal Palace chegou à final após vencer o Shakhtar com o placar agregado de 5 a 2 nas semifinais. O Rayo Vallecano eliminou o Strasbourg com o agregado de 2 a 0 na fase anterior.

Prováveis escalações

Crystal Palace

Dean Henderson; Chris Richards, Maxence Lacroix e Jaydee Canvot; Daniel Muñoz, Adam Wharton, Daichi Kamada e Tyrick Mitchell; Ismaila Sarr, Yéremy Pino e Jean Philippe Mateta.
Técnico: Oliver Glasner.

Rayo Vallecano

Augusto Batalla, Andrei Ratiu, Florian Lejeune, Pathé Ciss e Pep Chavarría; Unai López, Óscar Valentín, Jorge de Frutos e Pedro Díaz; Ilias Akhomach e Alexandre Alemão.
Técnico: Inigo Pérez.

Arbitragem

Maurizio Mariani-ITA será o árbitro do confronto.

Ficha Técnica

Competição: Liga Conferência - Final
Data e horário: Quarta, 27 de maio de 2026, às 16h (de Brasília)
Local: Red Bull Arena, em Leipzig (Alemanha)
Transmissão: CazéTV

