Carneiro revela versatilidade e gana em sua chegada ao São Paulo

Após ser anunciado oficialmente pelo São Paulo, o atacante Gonzalo Carneiro falou sobre sua chegada no Tricolor. O uruguaio de 22 anos vai entrar na briga por uma vaga no ataque do time do Morumbi e já adiantou que pode atuar fora de sua posição de origem, como um camisa 9. “Ultimamente venho jogando como centroavante, mas também posso atuar na meia esquerda”.

O jovem atleta, que jogou toda sua carreira no Defensor-URU, revelou que já conhecia e acompanhava o clube. “O São Paulo é um dos clubes mais conhecidos no Uruguai, por causa dos uruguaios que já passaram por aqui. Em 2005, eu vi a campanha que fizeram com Lugano e me marcou. Além dos títulos e jogadores como Kaká, que jogaram aqui. Então vou tentar aproveitar essa oportunidade, que me deixa muito feliz. é muito importante para mim estar em um clube tão grande e com tantos títulos”, disse.

O uruguaio ressaltou que acompanhou jogadores do São Paulo e admira muito o jeito de jogar brasileiro. ele chegou a citar o ex-atacante são-paulino, Luís Fabiano, como marca do time e referência para seu futebol. Além disso destacou que será um grande desafio na carreira e busca mostrar toda a gana uruguaia dentro de campo.