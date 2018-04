Carneiro assina contrato de três anos e é oficializado pelo São Paulo

O São Paulo anunciou na tarde dessa segunda-feira a contratação de Gonzalo Carneiro. O centroavante passou por exames médicos durante o fim de semana e assinou vínculo por três anos (até 31 de maio de 2021) com o clube paulista, que vai desembolsar cerca de 800 mil dólares (aproximadamente R$ 2,6 milhões).

Carneiro tem 22 anos e estava no Defensor, tradicional equipe de sua terra natal. O jogador chega ao São Paulo com a chancela dos xarás Diego Aguirre e Diego Lugano, também uruguaios e atualmente técnico e dirigente no Tricolor.

“Estou feliz com a chegada do Carneiro. Não só pela relação dos uruguaios com o São Paulo, mas porque é um jogador jovem, talentoso e que chega referendado. A contratação dele faz parte do nosso planejamento de montar o elenco com atletas experientes e jovens, que tenham potencial para fazer história no clube”, comentou Raí, executivo de futebol do São Paulo, ao site oficial do clube.

A inclusão de Carneiro ao elenco deixa a concorrência no ataque ainda mais acirrada. Depois da insistência frustrada com Diego Souza, a equipe agora tem tido Tréllez como referência na frente. Também tiveram oportunidades Brenner, Caíque e Paulinho.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

A nova aposta são-paulina, no entanto, não ficará à disposição da comissão técnica de imediato. Em fase final de um tratamento para pubalgia, Carneiro deve ficar entregue ao departamento médico por no mínimo mais duas semanas.

Para essa quarta-feira, dia do primeiro confronto com o Alético-PR pela quarta fase da Copa do Brasil, Aguirre prepara uma nova formação, com três zagueiros e apenas os meias Nenê e Cueva mais próximos de Tréllez.

Gonzalo Carneiro é o sétimo reforço contratado pelo São Paulo para 2018. Antes, chegaram o goleiro Jean (Bahia), o meia-atacante Diego Souza (Sport), o zagueiro Anderson Martins (Vasco), o meia Nenê (Vasco), e o centroavante Tréllez (Vitória) e ponta Valdívia (Internacional).

Ficha técnica do novo reforço do São Paulo:

Nome completo: Gonzalo Rodrigo Carneiro Méndez

Data de nascimento: 12/09/1995 (22 anos)

Local de nascimento: Montevidéu (URU)

Posição: atacante

Altura: 1m94

Peso: 82kg

Clubes: Defensor Sporting-URU (2009-2018) e São Paulo (desde 2018)

Títulos: Campeonato Uruguaio Sub-17 (2013), Campeonato Uruguaio Sub-20 (2014 e 2015) e Torneio Apertura do Campeonato Uruguaio (2017)

Prêmio: Artilheiro do Campeonato Uruguaio Intermédio (2017), com cinco gols