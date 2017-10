Basílio cita Ronaldo Fenômeno como crucial na reconstrução corintiana

Autor de um dos gols mais icônicos da história do Corinthians, o ex-jogador Basílio, que marcou na terceira partida final contra a Ponte Preta, conquistou o Campeonato Paulista de 1977 e ajudou a tirar o clube de um jejum de 23 anos sem título, elegeu Ronaldo Fenômeno como um dos nomes mais significativos da reconstrução corintiana da última década.

Leia mais: Basílio projeta Emerson Sheik como futuro ícone do Timão

“Eu cito sempre uma [geração] que para mim é importante, como corintiano. A geração do Ronaldo Fenômeno, que teve pouco tempo aqui dentro, mas que tem um coração tão lindo, tão maravilhoso pelo clube que eu passei a ter esta admiração por ele. Depois da sua chegada aqui, ele revolucionou. Nós passamos a ser mais respeitados mundialmente – aqui no Brasil nem se diz, porque nós sempre nos impusemos de maneira boa e positiva –, então eu coloco o Ronaldo como muito importante para o clube”, disse.

A afirmação de Basílio foi proferida no evento de lançamento da exposição “1977 Vive”, em comemoração aos 40 anos daquela conquista, para os cerca de 50 torcedores presentes no cinema do Memorial Corinthians, no Parque São Jorge.

“Hoje nós temos o privilégio de ter um CT de primeiro mundo. Fora isso, nós temos uma arena. Uma arena que tem o dedo dele [Ronaldo] também. Foi muito fundamental a sua participação na construção desta nossa casa”, acrescentou.

Vale ressaltar que as festividades continuam: nesta sexta-feira, exatamente o dia em que o Timão bateu a equipe de Campinas e soltou o grito de campeão em 77, haverá nova homenagem aos responsáveis pela façanha.