Avaí anuncia contratação do goleiro Aranha, ex-Ponte Preta

Nesta segunda-feira, o Avaí confirmou, por meio de sua conta oficial no Twitter, a contratação do goleiro Aranha, de 37 anos, com passagem marcante pela Ponte Preta e que também defendeu a equipe do Santos e do Palmeiras.

De acordo com o veículo oficial do clube catarinense, o arqueiro já se encontra na Ressacada para a realização de exames médicos obrigatórios. Após a bateria de testes, o jogador irá assinar contrato com o Leão da Ilha, com valores e tempo de duração ainda a serem revelados.

Após ter seu contrato com a Ponte Preta rescindido, Aranha estava sem clube. A Macaca terminou seu vínculo com o atleta por passar por uma reformulação salarial, devido a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro neste ano, com o goleiro sendo o principal alvo da ação por possuir um alto salário.

O Avaí ainda não conta com Rubinho, contratado no início de 2018, o que motiva a negociação por outro goleiro, para competir por uma vaga no onze titular com Kozlinski. No Campeonato Catarinense, os comandados de Claudinei Oliveira ocupam atualmente a terceira colocação, com 14 pontos conquistados em nove partidas.