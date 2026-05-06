Aston Villa x Nottingham pela Liga Europa: veja prováveis escalações e onde assistir

Aston Villa e Nottingham Forest se enfrentam nesta quinta-feira pelo jogo de volta das semifinais da Liga Europa. O confronto será realizado no Villa Park, em Birmingham, a partir das 16h (de Brasília).
Onde assistir Aston Villa x Nottingham?
O jogo terá transmissão da Cazé TV (Youtube).
Como chegam?
Na última quinta, os clubes duelaram no City Ground, com vitória do Nottingham por 1 a 0. Desta forma, o Forest tem a vantagem de sair com o empate de Birmingham e confirmar sua classificação para a final. O Villa, por sua vez, precisa vencer por dois gols de diferença para se classificar. Caso vença por um gol de vantagem, a partida vai para a prorrogação. Se persistir, pênaltis.
Prováveis escalações
Aston Villa: Emiliano Martínez; Cash, Konsa, Pau Torres e Digne; Bogarde e Tielemans; Sancho, Rogers e Buendía; Watkins.
Técnico: Unai Emery
Nottingham Forest: Ortega; Jair, Milenković, Morato e Nico Williams; Hutchinson, Domínguez, Anderson e Bakwa; Igor Jesus e Wood.
Técnico: Vítor Pereira
Arbitragem
Árbitro: Glenn Nyberg (SUE)
Assistentes: Mahbod Beigi (SUE) e Andreas Söderkvist (SUE)
VAR: Jérôme Brisard (FRA)
Ficha Técnica
Confronto: Aston Villa x Nottingham Forest
Competição: Liga Europa - Semifinal (Volta)
Data e horário: Quinta, 07 de maio de 2026, às 16h (de Brasília)
Local: Villa Park, em Birmingham (ING)
Transmissão: Cazé TV