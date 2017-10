Alberto Valentim elogia Borja e segue cobrando parte defensiva

Miguel Borja não marcou no domingo, em vitória contra o Grêmio, mas teve inegavelmente uma de suas melhores partidas pelo Palmeiras. Participativo, o colombiano criou chances para os companheiros, participou diretamente do segundo gol alviverde e ajudou na marcação, o que não passou desapercebido pelo técnico interino Alberto Valentim.

“O Borja, que não estava se encontrando, estava com dificuldade para jogar e não vinha atuando bem nos minutos em que jogava. É um jogador que a gente está tendo uma atenção, não maior, mas estamos tentando fazer com que ele entenda os movimentos que ele tem que fazer na fase defensiva. Ele tem que fazer parte da defesa. Posicionado como atacante, mas precisa entender que a fase defensiva começa por ele, que é nosso jogador mais alto, enfim… Está de parabéns porque tem entendido que precisa melhorar”, disse o treinador.

No segundo gol do Palmeiras, Borja volta até o campo defensivo para reforçar a marcação da equipe pelo lado esquerdo do campo, onde o Grêmio atacava. Quando Dudu rouba a bola, o colombiano parte ao lado do camisa 7 ao ataque, recebe o passe do capitão e finaliza de canhota, obrigando a defesa de Paulo Victor. No rebote, Moisés marca e o primeiro abraço que recebe dos companheiros é justamente do camisa 9.

“O que eu peço para os jogadores é para acelerar um processo de maturidade. Isso é uma luta constante minha desde o momento em que parei de jogar, porque eu sabia que uma hora ou outra eu exerceria uma função, primeiro de auxiliar, agora estou como interino”.

Borja ganhou a condição de titular do Palmeiras após a contusão de Willian, que deverá ficar fora da equipe por até três semanas. A lesão do camisa 29 ocorreu na partida contra a Ponte Preta, na última quinta-feira, em que o camisa 9, seu substituto, findou um longo jejum de gols, que durou 17 partidas. O último tento havia sido contra o Atlético-GO, no dia 21 de junho.

Com o triunfo, o Palmeiras roubou a vice-liderança dos gaúchos no Campeonato Brasileiro, indo a 53 pontos, seis atrás do líder Corinthians, que visita o Botafogo na noite desta segunda-feira. O Santos, com os mesmos 53 pontos, leva desvantagem no número de vitórias (16 a 14 a favor dos alviverdes).

