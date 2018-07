Balbuena é oficialmente anunciado no West Ham

Depois de ter se despedido do Corinthians por meio de um post em suas redes sociais, o zagueiro Fabian Balbuena foi oficialmente anunciado no West Ham, da Inglaterra. Na manhã deste sábado, o site oficial do clube divulgou uma série de fotos e também uma lista com “oito coisas que os torcedores precisam saber” sobre o paraguaio.

Entre elas destacam-se a comemoração de general. “Balbuena pode ser um zagueiro, mas isso não significa que ele não tenha uma assinatura própria quando faz gols. Ele ficou famoso na América do Sul por fazer uma saudação militar toda vez que a bola balança as redes”.

Além disso, a publicação menciona o Corinthians, dizendo que é um “dos clubes mais famosos do Brasil” e também o time de Fagner, lateral da Seleção Brasileira. Há, ainda, menção à sua fama de zagueiro goleador e também pelo prêmio individual que conquistou na temporada passada jogando pelo alvinegro, além do reconhecimento em seu país de origem, o Paraguai.

O West Ham pagou a multa rescisória de 4 milhões de euros pelo zagueiro, que foi contratado pelo período de três anos. O atleta disputou 136 jogos pelo Timão, tendo marcado 11 gols nessa história que durou três anos. No período, Balbuena conquistou três títulos com a camisa alvinegra, o bicampeonato paulista 2017/2018 e o título do Campeonato Brasileiro 2018.