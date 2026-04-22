Vasco bate Paysandu em Belém e abre boa vantagem na Copa do Brasil

Na noite desta terça-feira, o Vasco venceu o Paysandu por 2 a 0, pelo jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil, no Mangueirão, em Belém (PA).
Situação do confronto
Com a vitória por 2 a 0, o Vasco poderá perder por até um gol de diferença na partida de volta para avançar às oitavas de final do torneio. O segundo jogo acontece no dia 13 de maio (quarta-feira), às 19h (de Brasília), em São Januário, no Rio de Janeiro (RJ).
📋 Resumo do jogo
🔵⚪PAYSANDU 0 X 2 VASCO⚫⚪
🏆 Competição: Copa do Brasil - Quinta fase (ida)
🏟️ Local: Mangueirão, Belém (PA)
📅 Data: 21 de abril de 2026 (terça-feira)
⏰ Horário: 21h30 (de Brasília)
🟨 Cartões Amarelos: Pedro Henrique (Paysandu); Thiago Mendes (Vasco)
🟥 Cartões vermelhos: Nenhum
Gols
- ⚽ Claudio Spinelli, aos 11' do 2ºT (Vasco)
- ⚽ Claudio Spinelli, aos 16' do 2ºT (Vasco)
Arbitragem
- Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)
- Assistentes: Alex dos Santos (SC) e Henrique Neu Ribeiro (SC)
- VAR: Daiane Muniz (SP)
🔵⚪Paysandu⚪🔵
Gabriel Mesquita; Edílson Júnior, Castro, Bruno Bispo, Bonifazi; Pedro Henrique (Brian Macapá) (Henrico), Caio Mello, Marcinho; Kauã Hinkel (Lucas Cardoso), Ítalo (Juninho) e Kleiton (Thalyson)
Técnico: Júnior Rocha
⚫⚪Vasco⚪⚫
Léo Jardim; Puma Rodríguez, Saldívia, Robert Renan, Cuiabano; Thiago Mendes, Cauan Barros, Tchê Tchê (Adson), Johan Rojas (Nuno Moreira); Andrés Gómez e Spinelli (Brenner)
Técnico: Renato Portaluppi
Como foi o jogo
Em um primeiro tempo aberto, o Paysandu teve uma grande chance de sair na frente logo aos cinco minutos, com Ítalo, que recebeu de Caio Mello e finalizou no travessão. Na saída para o intervalo, Puma Rodríguez e Thiago Mendes tiveram uma discussão acalorada e precisaram ser separados pelos seus companheiros vascaínos.
Na segunda etapa, aos 11, Johan Rojas cobrou lateral rápido para Andrés Gómez, que invadiu a área e passou para Claudio Spinelli abrir o placar a favor do Vasco. Aos 16, Rojas recebeu pela esquerda e cruzou para Spinelli, que apareceu na segunda trave para marcar seu segundo gol, de cabeça. Na reta final, Nuno Moreira chegou a fazer o terceiro aos 47, mas o árbitro enxergou falta de Brenner após análise do VAR e anulou o gol.
Próximos jogos
🔵⚪Paysandu⚪🔵
⚔️ Jogo: Itabaiana x Paysandu
🏆 Competição: Brasileirão Série C - Rodada 4
📅 Data: 25 de abril de 2026 (sábado)
⏰ Horário: 17h (de Brasília)
🏟️ Local: Estádio Etelvino Mendonça, Itabaiana (SE)
⚫⚪Vasco⚪⚫
⚔️ Jogo: Corinthians x Vasco
🏆 Competição: Brasileirão Série A - Rodada 13
📅 Data: 26 de abril de 2026 (domingo)
⏰ Horário: 16h (de Brasília)
🏟️ Local: NeoQuímica Arena, São Paulo (SP)