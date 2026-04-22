Spinelli celebra gols em vitória do Vasco contra o Paysandu

O Vasco abriu uma boa vantagem no confronto da quinta fase da Copa do Brasil, nesta terça-feira. O Cruzmaltino bateu o Paysandu por 2 a 0, no Mangueirão, pelo jogo de ida. Autor dos dois gols vascaínos, Claudio Spinelli celebrou o feito e valorizou a concorrência interna.

"Feliz porque sinto que aproveitei a oportunidade que Renato me deu (...) É importante fazer gols para a confiança. Brenner, David, são todos bons profissionais e estamos tendo uma boa batalha nos treinamentos para que possamos alcançar o objetivo do grupo, que é ganhar todas as partidas, estamos bem.", disse o atacante argentino.

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Jogo da volta

Vasco e Paysandu voltam a se enfrentar no dia 13 de maio (quarta-feira), às 19h (de Brasília), em São Januário, no Rio de Janeiro (RJ). Com a vantagem de dois gols, a equipe carioca poderá até perder por um gol de diferença para se classificar às oitavas da competição.

Próximo jogo do Vasco

⚔️ Jogo: Corinthians x Vasco

🏆 Competição: Brasileirão Série A - Rodada 13

📅 Data: 26 de abril de 2026 (domingo)

⏰ Horário: 16h (de Brasília)

🏟️ Local: NeoQuímica Arena, São Paulo (SP)