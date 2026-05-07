Vasco supera gol contra, vence Audax Italiano e lidera na Sul-Americana

O Vasco manteve a liderança de seu grupo na Copa Sul-Americana na noite desta quarta-feira. No Estádio Bicentenario Municipal de La Florida, o time brasileiro superou o gol contra de Saldivia para ganhar do Audax Italiano por 2 a 1.

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Situação do grupo

Com sete pontos, após duas vitórias consecutivas, o Vasco lidera o Grupo G do torneio continental. Já o Audax Italiano figura na terceira colocação, com quatro pontos.

📋 Resumo do jogo

🔵 AUDAX ITALIANO 1 x 2 VASCO DA GAMA ⚫

🏆 Competição: Copa Sul-Americana | 4ª rodada

🏟️ Local: Estádio Bicentenario Municipal de La Florida, em Santiago (CHI)

📅 Data: 06 de maio de 2026 (quarta-feira)

⏰ Horário: 19h00 (de Brasília)

Gols

⚽ Alan Saldivia (contra), aos 5' do 1ºT (Audax Italiano)

⚽ Claudio Spinelli, aos 19' do 2ºT (Vasco)

⚽ Matheus França, aos 30' do 2ºT (Vasco)

Como foi o jogo

Logo aos cinco minutos do primeiro tempo, em um gol contra bizarro, Daniel Fuzato não alcançou recuo de Saldivia e viu a bola rolar lentamente para o fundo das redes. O Audax Italiano quase ampliou por meio de Gallardo, aos 16 minutos, mas o goleiro vascaíno fez a defesa.

Aos 19 minutos do segundo tempo, Ortíz agarrou Spinelli dentro da área e cometeu pênalti. O defensor inicialmente recebeu cartão amarelo, mas, após revisão do VAR, acabou expulso. Na cobrança da penalidade, Spinelli bateu no meio do gol e empatou.

Aos 30 minutos da etapa complementar, Matheus França tabelou com Nuno Moreira e finalizou cruzado para marcar o gol da vitória do Vasco em Santiago do Chile.

O TIME DA VIRADA VENCEEEEEEEEEEEEEE MAIS UMA 🔄🔄🔄💢 Com gols de Spinelli e Matheus França, o Vasco vence o Audax Italiano! AUD 1️⃣✖️2️⃣ VAS#Sudamericana2026#VascoDaGama pic.twitter.com/ylR5x6NrYJ — Vasco da Gama (@VascodaGama) May 6, 2026

Próximos jogos

Audax Italiano

Jogo: La Serena x Audax Italiano

Data e horário: 09 de maio de 2026 (sábado) | 16h (de Brasília)

Competição: Copa de La Liga | 5ª rodada

Local: Estádio La Serena, em La Serena (CHI)

Vasco da Gama

Jogo: Vasco x Athletico

Data e horário: 10 de maio de 2026 (domingo) | 20h30 (de Brasília)

Competição: Campeonato Brasileiro | 15ª rodada

Local: Estádio São Januário, no Rio de Janeiro