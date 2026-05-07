Vasco supera gol contra, vence Audax Italiano e lidera na Sul-Americana

O Vasco manteve a liderança de seu grupo na Copa Sul-Americana na noite desta quarta-feira. No Estádio Bicentenario Municipal de La Florida, o time brasileiro superou o gol contra de Saldivia para ganhar do Audax Italiano por 2 a 1.
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Situação do grupo
Com sete pontos, após duas vitórias consecutivas, o Vasco lidera o Grupo G do torneio continental. Já o Audax Italiano figura na terceira colocação, com quatro pontos.
📋 Resumo do jogo
🔵 AUDAX ITALIANO 1 x 2 VASCO DA GAMA ⚫
🏆 Competição: Copa Sul-Americana | 4ª rodada
🏟️ Local: Estádio Bicentenario Municipal de La Florida, em Santiago (CHI)
📅 Data: 06 de maio de 2026 (quarta-feira)
⏰ Horário: 19h00 (de Brasília)
Gols
⚽ Alan Saldivia (contra), aos 5' do 1ºT (Audax Italiano)
⚽ Claudio Spinelli, aos 19' do 2ºT (Vasco)
⚽ Matheus França, aos 30' do 2ºT (Vasco)
Como foi o jogo
Logo aos cinco minutos do primeiro tempo, em um gol contra bizarro, Daniel Fuzato não alcançou recuo de Saldivia e viu a bola rolar lentamente para o fundo das redes. O Audax Italiano quase ampliou por meio de Gallardo, aos 16 minutos, mas o goleiro vascaíno fez a defesa.
Aos 19 minutos do segundo tempo, Ortíz agarrou Spinelli dentro da área e cometeu pênalti. O defensor inicialmente recebeu cartão amarelo, mas, após revisão do VAR, acabou expulso. Na cobrança da penalidade, Spinelli bateu no meio do gol e empatou.
Aos 30 minutos da etapa complementar, Matheus França tabelou com Nuno Moreira e finalizou cruzado para marcar o gol da vitória do Vasco em Santiago do Chile.
O TIME DA VIRADA VENCEEEEEEEEEEEEEE MAIS UMA 🔄🔄🔄💢
Com gols de Spinelli e Matheus França, o Vasco vence o Audax Italiano!
AUD 1️⃣✖️2️⃣ VAS#Sudamericana2026#VascoDaGama pic.twitter.com/ylR5x6NrYJ
— Vasco da Gama (@VascodaGama) May 6, 2026
Próximos jogos
Audax Italiano
Jogo: La Serena x Audax Italiano
Data e horário: 09 de maio de 2026 (sábado) | 16h (de Brasília)
Competição: Copa de La Liga | 5ª rodada
Local: Estádio La Serena, em La Serena (CHI)
Vasco da Gama
Jogo: Vasco x Athletico
Data e horário: 10 de maio de 2026 (domingo) | 20h30 (de Brasília)
Competição: Campeonato Brasileiro | 15ª rodada
Local: Estádio São Januário, no Rio de Janeiro