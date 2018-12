Vasco mira contratação de Bruno César, ex-Corinthians e Palmeiras

O Vasco conseguiu a permanência na Série A do Campeonato Brasileiro e agora passa a focar na próxima temporada. O primeiro alvo para 2019 já foi definido: o meia Bruno César. O jogador de 30 anos está no Sporting-POR, que precisa liberá-lo para o acerto.

Bruno César teve destaque no futebol brasileiro com as camisas de Corinthians e Palmeiras. Na Europa, atuou por Benfica-POR, além do Sporting. Segundo parte da imprensa carioca, o jogador já teria chegado aos valores de salários, somente restando acordar o tempo de contrato.

A possível chegada de Bruno César vai ajudar o técnico Alberto Valentim na composição do elenco em 2019, já que Giovanni Augusto, que estava no clube, voltará ao Corinthians.

Além de um meia, a diretoria do Vasco busca um lateral-direito para a próxima temporada. Até agora, nenhum nome foi especulado com força em São Januário.