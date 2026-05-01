Vasco ganha do Olimpia e assume a ponta do grupo na Sul-Americana

O Vasco assumiu a liderança de seu grupo na Copa Sul-Americana na noite desta quinta-feira. Em São Januário, o time da casa ganhou por 3 a 0 do Olimpia, resultado suficiente para subir na tabela de classificação.

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Situação do grupo

Com quatro pontos, o Vasco toma o primeiro lugar do Grupo G. Olimpia e Audax Italiano têm os mesmos quatro pontos, mas ficam atrás pelos critérios de desempate. O Barracas Central, com três, fica na lanterna.

📋 Resumo do jogo

⚫ VASCO DA GAMA 3 x 0 OLIMPIA⚫

🏆 Competição: Copa Sul-Americana

🏟️ Local: Estádio São Januário

📅 Data: 30 de abril de 2026 (quinta-feira)

⏰ Horário: 19h00 (de Brasília)

Gols

⚽ José Luis Rodríguez, aos 39' do 1ºT (Vasco)

⚽ Nuno Moreira, aos 6' do 2ºT (Vasco)

⚽ Adson, aos 10' do 2ºT (Vasco)

Como foi o jogo

A pressão do Vasco em São Januário surtiu efeito aos 39 minutos do primeiro tempo, quando Puma Rodríguez recebeu de Adson e acertou um bonito chute no canto esquerdo para abrir o placar.

O Vasco manteve a intensidade e dobrou a vantagem aos 6 minutos do segundo tempo, após finalização no ângulo de Nuno Moreira. Quatro minutos depois, Adson recebeu de Johan Rojas na entrada da área e bateu no canto para liquidar a fatura.

Próximos jogos

Vasco da Gama

Jogo: Flamengo x Vasco da Gama

Data e horário: 03 de maio de 2026 (domingo) | 16h (de Brasília)

Competição: Campeonato Brasileiro | 14ª rodada

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Olimpia

Jogo: Olimpia x Club Sportivo Ameliano

Data e horário: 03 de maio de 2026 (domingo) | 17h45 (de Brasília)

Competição: Campeonato Paraguaio (Apertura) | 19ª rodada

Local: Estádio Osvaldo Dominguez Dibb, em Assunção (PAR)