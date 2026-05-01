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Nuno Moreira celebra vitória do Vasco e mira clássico com o Flamengo

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Foto: Matheus Lima / Vasco da Gama
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Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 30/04/2026 às 23:50

O clima em São Januário após a vitória do Vasco da Gama por 3 a 0 sobre o Olimpia, na noite desta quinta-feira, era de alívio. Autor do segundo gol do jogo pela Sul-Americana, o atacante Nuno Moreira espera que o resultado sirva para fortalecer o lado psicológico do elenco.

"Não vínhamos de bons resultados, porque, mesmo tentando, não estávamos conseguindo. Mas, sim, essa vitória nos dará muita confiança", declarou o português em entrevista ao Paramount+.

Com o apito final na Sul-Americana, a atenção do elenco se volta para o duelo do fim de semana. O Vasco terá pela frente um clássico contra o Flamengo, neste domingo, às 16h (de Brasília), no Maracanã, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.

"Agora, já temos que estar pensando nesse jogo, porque queremos muito ganhar e o Vasco precisa vencer", disse Nuno Moreira, já que o time perdeu do Corinthians na última rodada.

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