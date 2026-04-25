Vasco encerra preparação e tem retorno para enfrentar o Corinthians; veja provável escalação

(Foto: Dikran Sahagian/Vasco)
Publicado 25/04/2026 às 13:17

O Vasco encerrou a preparação para a 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, na manhã deste sábado. O Gigante da Colina realizou o último treino antes de embarcar para São Paulo, onde enfrenta o Corinthians, neste domingo.

A bola rola na Neo Química Arena, a partir das 16h (de Brasília).

Situação do Vasco

O Vasco ocupa a décima colocação do Brasileirão, com 16 pontos somados. Na última terça-feira, o Cruzmaltino venceu o Paysandu por 2 a 0 na partida de ida da quinta fase da Copa do Brasil, no Mangueirão, em Belém.

Provável escalação do Vasco

Para a partida, o técnico Renato Gaúcho tem o retorno de Saldivia, que cumpriu suspensão na vitória sobre o São Paulo, na última rodada. Ele fica à disposição e deve formar a dupla de zaga com Robert Renan. Thiago Mendes, que ficou na academia na sexta-feira, foi a campo neste sábado e também deve ir para o jogo.

O Vasco, de Renato Gaúcho, deve ir a campo com: Léo Jardim; Paulo Henrique, Saldivia, Robert Renan e Cuiabano; Barros, Thiago Mendes e Tchê Tchê; Rojas, Andrés Gómez e David.

Conteúdo Patrocinado