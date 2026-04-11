Thiago Mendes lamenta vacilo do Vasco em empate e cobra atenção: "Ponto amargo"

O Vasco vacilou nos minutos finais e ficou no empate com o Remo na tarde deste sábado, no Mangueirão, em Belém, pelo Campeonato Brasileiro. O volante Thiago Mendes lamentou o resultado e cobrou atenção da equipe nos próximos jogos.

"Tivemos muitas oportunidades claras de fazer o gol e não fizemos. Futebol é isso, quando você não faz, é punido. Eles tiveram poucas chances de chegar no nosso gol, mas, na oportunidade que tiveram, fizeram o gol. Paramos de jogar, isso dificultou muito, deixamos eles crescer. É um ponto amargo que a gente leva para casa. Temos que converter as nossas chances, o adversário não tem dó. Ficou um gosto amargo. Agora temos que trabalhar para somar pontos", disse o jogador em entrevista ao Premiere.

"Nossa equipe tem que estar ligada durante os 90 minutos. Nós damos muitas chances aos adversários, não podemos cometer esses erros. Esses erros podem ser fatais. Aconteceu hoje e em outros jogos. Temos que trabalhar para não cometer esses erros", acrescentou.

Situação na tabela

Com o empate, o Vasco chegou ao terceiro jogo sem vitória na temporada, o segundo pelo Brasileirão. Assim, a equipe comandada por Renato Gaúcho aparece na 11ª posição da tabela, com 13 pontos.

Próximo jogo do Vasco

Vasco x Audax Italiano-CHI (2ª rodada da Sul-Americana)

(2ª rodada da Sul-Americana) Data e horário : 14 de abril (terça-feira), às 21h (de Brasília)

: 14 de abril (terça-feira), às 21h (de Brasília) Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

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