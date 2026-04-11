Vasco cede empate ao Remo em Belém pelo Brasileirão

O Vasco empatou por 1 a 1 com o Remo na tarde deste sábado, no Estádio do Mangueirão, em Belém (PA). O duelo válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro ficou marcado pelas fortes chuvas antes da bola rolar. As condições climáticas obrigaram o adiamento da partida em 30 minutos.
Andrés Gómez abriu o placar para os visitantes, enquanto Marllon anotou para o Remo e garantiu a igualdade no placar.
Situação da tabela
Com este resultado, o Vasco chegou ao terceiro jogo sem vitória na temporada, o segundo pelo Brasileirão. Assim, a equipe cruzmaltina fica na 11ª posição, com 13 pontos. Já o Remo fica com oito, na 19ª posição, com apenas um ponto a mais que o lanterna Cruzeiro e dois a menos que o Corinthians, primeiro time fora da zona de rebaixamento.
📋 Resumo do jogo
🔵⚪ REMO 1 x 1 VASCO ⚫⚪
🏆 Competição: Campeonato Brasileiro (11ª rodada)
🏟️ Local: Estádio do Mangueirão, em Belém (PA)
📅 Data: 11 de abril de 2026 (sábado)
⏰ Horário: às 17h (de Brasília)
🟨 Cartões amarelos: Cuiabano (Vasco)
🟥 Cartão vermelho: Nenhum
Arbitragem
Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE)
Assistentes: Luanderson Lima dos Santos (BA) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE)
VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN).
Gols
⚽ Andrés Gómez, aos 8' do 2°T do (Vasco)
⚽ Marllon, aos 39' do 2°T (Remo)
🔵⚪ Remo
Marcelo Rangel; Marcelinho, Marllon, Tchamba e Mayk; Zé Welison, Patrick (Zé Ricardo) e Braga; Jajá, Alef Manga (Diego Hernández) e Gabriel Taliari (Gabriel Poveda).
Técnico: Léo Condé
⚫⚪ Vasco
Léo Jardim; Paulo Henrique, Saldivia, Robert Renan e Cuiabano; Cauan Barros (JP), Tchê Tchê (Spinelli), Thiago Mendes e Rojas (Hinestroza); David (Brenner) e Andrés Gómez.
Técnico: Renato Gaúcho
Como foi o jogo?
O Vasco começou melhor e quase abriu o placar aos cinco minutos, com Rojas, que bateu de fora da área e acertou o travessão de Marcelo Rangel. Por sua vez, o Remo, aos poucos, foi se achando no jogo e teve boa chance aos 29, com Alef Manga após contra-ataque. Ele recebeu de Taliari, mas bateu em cima de Robert Renan. Pouco depois, Jajá invadiu a área e bateu cruzado para Léo Jardim defender e salvar o Vasco.
Depois das chances criadas no primeiro tempo, finalmente o placar foi aberto aos oito minutos do segundo tempo. Thiago Mendes tabelou com Rojas na área, cruzou para Andrés Gómez, que driblou a defesa e bateu para balançar as redes de Marcelo Rangel. Três minutos depois, Rojas mandou com perigo e quase fez o segundo. O jogo esquentou mais a partir dos 25 minutos.
O Vasco teve chances com Thiago Mendes, que bateu em cima de Tchamba, e com Rojas, que apareceu livre na área e finalizou fraco para defesa de Rangel. Já o Remo quase empatou aos 28. Jaderson finalizou da área e assustou Léo Jardim, mandando perto da trave. Dez minutos depois, os donos da casa igualaram o marcador. Diego Hernández cobrou falta na área, Marllon subiu mais alto que a defesa e cabeceou para o fundo do gol.
Na reta final, o Vasco arriscou com JP e Saldivia, mas não conseguiu levar os três pontos para casa.
Próximos jogos
Remo
Jogo: Águia de Marabá x Remo
Competição: Copa Norte (4ª rodada)
Data e horário: 15 de abril (quarta-feira), às 20h30 (de Brasília)
Local: Estádio Zinho Oliveira, em Marabá (PA)
Vasco
Jogo: Vasco x Audax Italiano-CHI
Competição: Copa Sul-Americana (2ª rodada)
Data e horário: 14 de abril (terça-feira), às 21h (de Brasília)
Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)