STJD denuncia Flamengo por tumulto em clássico contra o Vasco

O Flamengo foi denunciado pela procuradoria do STJD pelo conflito envolvendo torcedores e polícia nos arredores do Maracanã durante o confronto contra o Vasco, no último dia 3, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O clube pode perder o mando de campo.

O STJD enquadrou o Flamengo nos artigos 213 e 206 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD). O primeiro prevê pena de uma a dez partidas e multa de R$ 100 a R$ 100 mil por "deixar de tomar providências capazes de prevenir e reprimir desordens em sua praça de desporto".

Já a segunda denúncia refere-se ao atraso na volta para o segundo tempo e pode render uma multa de R$ 100 a R$ 1 mil por minuto. O julgamento é na quinta-feira.

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A confusão

O caos começou após o fim da partida, quando as organizadas de Flamengo e Vasco entraram em confronto. Como resultado, um vascaíno foi espancado e morreu, e um homem levou um tiro de bala de borracha e perdeu a visão do olho direito.