Spinelli valoriza postura do Vasco após classificação na Copa do Brasil

O atacante Claudio Spinelli valorizou a postura do Vasco no empate por 2 a 2 com o Paysandu, nesta quarta-feira, em São Januário, resultado que garantiu a classificação cruzmaltina às oitavas de final da Copa do Brasil. Autor dos dois gols da vitória no jogo de ida, o argentino destacou a atuação da equipe carioca no confronto decisivo.

Fim de jogo. Vasco e Paysandu empatam em 2 a 2, e o Gigante da Colina se classifica com a vantagem no placar agregado!#VASxPAY 2️⃣-2️⃣ | 4️⃣-2️⃣ #CopaDoBrasil2026#VascoDaGama pic.twitter.com/EXW2mi0fZx — Vasco da Gama (@VascodaGama) May 13, 2026

"Tivemos o jogo controlado"

"Acho que tivemos o jogo controlado, não sofremos tanto. Jogamos como se tivéssemos que ganhar a partida, sem considerar o primeiro resultado. Acho que isso foi o que fez a gente se classificar e jogar mais tranquilos", afirmou em entrevista ao SporTV.

O Vasco havia construído vantagem no confronto ao vencer o jogo de ida por 2 a 0, no Mangueirão, com dois gols de Spinelli. Na volta, em São Januário, Johan Rojas e Thiago Mendes marcaram para o Cruzmaltino ainda no primeiro tempo, mas a equipe levou o empate e passou sufoco nos minutos finais.

Próximo jogo do Vasco

O Vasco volta a campo neste sábado, às 18h30 (de Brasília), quando enfrenta o Internacional, no Beira-Rio, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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