Puma comemora gol e vitória do Vasco: "Precisávamos ganhar"

A vitória por 2 a 1, de virada, sobre o São Paulo, marcou o final de uma sequência de cinco jogos sem triunfos do Vasco. O lateral Puma Rodríguez, autor do primeiro gol do Cruzmaltino, celebrou a bola na rede e os três pontos vascaínos.

"A verdade é que vivi muita coisa aqui, então sou muito feliz. Agora, com o contrato renovado e pelo gol que fiz, fico mais feliz ainda. Precisávamos ganhar", disse o lateral, em entrevista ao Prime Video.

Puma Rodríguez entrou em campo no início do segundo tempo, quando o São Paulo vencia a partida por 1 a 0. O lateral teve desempenho crucial para a reação vascaína, participando do lance que gerou o escanteio do primeiro gol. Após a bola cruzada, Calleri acabou desviando a bola com a mão e o árbitro assinalou penalidade máxima.

Na cobrança, Puma Rodríguez não bateu forte. Rafael acertou lado e chegou a encostar na bola, mas não conseguiu evitar o gol vascaíno. Depois disso, o Gigante da Colina virou o jogo aos 42 minutos da etapa final, com Andrés Gómez.

"Sempre que o treinador precisar, em qualquer posição, estarei pronto para fazer o meu melhor", concluiu.

Com a vitória, o Vasco chegou aos 16 pontos e alcançou a nona posição do Campeonato Brasileiro. A equipe está quatro tentos atrás do São Paulo, quarto colocado e primeiro time na zona de classificação à Libertadores.

Próximo jogo do Vasco da Gama

Jogo: Paysandu x Vasco

Paysandu x Vasco Competição : Copa do Brasil (quinta fase)

: Copa do Brasil (quinta fase) Data e horário : 21 de abril de 2026 (terça-feira), às 21h30 (de Brasília)

: 21 de abril de 2026 (terça-feira), às 21h30 (de Brasília) Local: Mangueirão, em Belém (PA)

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