Vasco ganha do Athletico-PR e sobe na tabela do Brasileirão

O Vasco aproveitou a 15ª rodada do Campeonato Brasileiro para subir na tabela de classificação. Na noite deste domingo, no Estádio de São Januário, o time carioca ganhou do Athletico-PR por 1 a 0.

Situação da tabela

Com 20 pontos, o Vasco sobe para a oitava colocação. O Grêmio, com 17 pontos, é o primeiro integrante da zona de rebaixamento. Já o Athletico-PR tem 23 pontos e fecha o G5 do Brasileirão.

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Resumo do jogo

⚫ VASCO 1 x 0 ATHLETICO-PR

Competição: Campeonato Brasileiro - 15ª Rodada

Local: Estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

Data: 10 de maio de 2026 (domingo)

Horário: 20h30 (de Brasília)

Cartões Amarelos: Thiago Mendes (Vasco), Portilla (Athletico-PR), Rojas (Vasco), Andrés Gómez (Vasco) e Robert Renan (Vasco).

Gols

Thiago Mendes, aos 37’ do 1ºT (Vasco)

Arbitragem

Árbitro: Raphael Claus (SP)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE)

VAR: Wagner Reway.

⚫ Vasco

Léo Jardim; Puma Rodríguez, Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Hugo Moura, Thiago Mendes e Rojas; Andrés Gómez, Adson e Spinelli.

Técnico: Renato Gaúcho

Athletico-PR

Santos; Carlos Terán, Aguirre, Arthur Dias, Gilberto e Portilla; Luiz Gustavo e João Cruz; Mendoza, Bruninho e Renan Peixoto.

Técnico: Odair Hellmann

Como foi o jogo?

O Vasco aproveitou o fator casa e saiu na frente ainda no primeiro tempo. Aos 37 minutos, Puma Rodríguez ajeitou de calcanhar para Thiago Mendes invadir a área e bater com força para colocar o Cruzmaltino em vantagem no placar.

No retorno à etapa complementar, o Athletico-PR respondeu com Luiz Gustavo. Aos nove minutos, o volante mandou uma bomba de fora da área e carimbou a trave direita de Léo Jardim. Mesmo em desvantagem no placar, o Furacão pouco fez para reverter a situação e não evitou a vitória vascaína.

Próximas partidas

Vasco

Jogo: Vasco x Paysandu

x Paysandu Data e horário: 13 de maio de 2026 (quarta-feira) | 19h (de Brasília)

13 de maio de 2026 (quarta-feira) | 19h (de Brasília) Competição: Copa do Brasil - Quinta fase (jogo de volta)

Copa do Brasil - Quinta fase (jogo de volta) Local: Estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

Athletico-PR