Vasco ganha do Athletico-PR e sobe na tabela do Brasileirão

O Vasco aproveitou a 15ª rodada do Campeonato Brasileiro para subir na tabela de classificação. Na noite deste domingo, no Estádio de São Januário, o time carioca ganhou do Athletico-PR por 1 a 0.
Situação da tabela
Com 20 pontos, o Vasco sobe para a oitava colocação. O Grêmio, com 17 pontos, é o primeiro integrante da zona de rebaixamento. Já o Athletico-PR tem 23 pontos e fecha o G5 do Brasileirão.
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Resumo do jogo
⚫ VASCO 1 x 0 ATHLETICO-PR
Competição: Campeonato Brasileiro - 15ª Rodada
Local: Estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)
Data: 10 de maio de 2026 (domingo)
Horário: 20h30 (de Brasília)
Cartões Amarelos: Thiago Mendes (Vasco), Portilla (Athletico-PR), Rojas (Vasco), Andrés Gómez (Vasco) e Robert Renan (Vasco).
Gols
Thiago Mendes, aos 37’ do 1ºT (Vasco)
Arbitragem
- Árbitro: Raphael Claus (SP)
- Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE)
- VAR: Wagner Reway.
⚫ Vasco
Léo Jardim; Puma Rodríguez, Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Hugo Moura, Thiago Mendes e Rojas; Andrés Gómez, Adson e Spinelli.
Técnico: Renato Gaúcho
Athletico-PR
Santos; Carlos Terán, Aguirre, Arthur Dias, Gilberto e Portilla; Luiz Gustavo e João Cruz; Mendoza, Bruninho e Renan Peixoto.
Técnico: Odair Hellmann
Como foi o jogo?
O Vasco aproveitou o fator casa e saiu na frente ainda no primeiro tempo. Aos 37 minutos, Puma Rodríguez ajeitou de calcanhar para Thiago Mendes invadir a área e bater com força para colocar o Cruzmaltino em vantagem no placar.
No retorno à etapa complementar, o Athletico-PR respondeu com Luiz Gustavo. Aos nove minutos, o volante mandou uma bomba de fora da área e carimbou a trave direita de Léo Jardim. Mesmo em desvantagem no placar, o Furacão pouco fez para reverter a situação e não evitou a vitória vascaína.
Próximas partidas
Vasco
- Jogo: Vasco x Paysandu
- Data e horário: 13 de maio de 2026 (quarta-feira) | 19h (de Brasília)
- Competição: Copa do Brasil - Quinta fase (jogo de volta)
- Local: Estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)
Athletico-PR
- Jogo: Atlético-GO x Athletico-PR
- Data e horário: 14 de maio de 2026 (quinta-feira) | 19h (de Brasília)
- Competição: Copa do Brasil - Quinta fase (jogo de volta)
- Local: Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO)