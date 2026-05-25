Vasco toma três do Bragantino e fica perto do Z4 do Brasileirão

Sob muitos protestos da torcida, o Vasco acabou derrotado pelo Red Bull Bragantino por 3 a 0 na noite deste domingo, em São Januário, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Cruzmaltino sofreu gols de Rodriguinho, Pitta e Fernando e ficou próximo à zona de rebaixamento da competição.
Situação na tabela
Com a derrota, o Vasco cai para a 16ª colocação com 20 pontos, dois a mais que o Santos, que abre a zona da degola. Por sua vez, o Bragantino entra no G5 com 26 pontos somados.
Fim de jogo.#VASxRBB#Brasileirão2026#VascoDaGama
— Vasco da Gama (@VascodaGama) May 25, 2026
📋 Resumo do jogo
⚫ VASCO 0 x 3 RED BULL BRAGANTINO 🔴
🏆 Competição: Campeonato Brasileiro
🏟️ Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)
📅 Data: 24 de maio de 2026 (domingo)
⏰ Horário: 20h30 (de Brasília)
🟨 Cartões Amarelos: Andréz Gomes (Vasco); Rodriguinho, Mosquera e Capixaba (Red Bull Bragantino)
🟥 Cartões vermelhos: Nenhum
Arbitragem
- Árbitro: Fernando Antonio Mendes de Salles Nascimento Filho (PA)
- Assistentes: Luanderson Lima dos Santos (BA) e Renan Aguiar da Costa (CE)
- VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)
Gols
- ⚽ Rodriguinho, aos 45' do 1ºT (Red Bull Bragantino)
- ⚽ Pitta, aos 14' do 2ºT (Red Bull Bragantino)
- ⚽ Fernando, aos 30' do 2ºT (Red Bull Bragantino)
⚫Vasco
Léo Jardim; João Victor (Hugo Moura), Saldivia, Robert Renan e Lucas Piton (Cuiabano); Cauan Barros e Thiago Mendes; Johan Rojas (Brenner), Andrés Gómez (David), Adson e Spinelli
Técnico: Renato Portaluppi
🔴Red Bull Bragantino
Tiago Volpi; Sant'Anna (Bruno de Moraes), Gustavo Marques, Alix Vinicius e Juninho Capixaba; Gabriel, Eric Ramires (Sosa) e Herrera; Rodriguinho (Gustavo Neves), Henry Mosquera (Fernando) e Isidro Pitta (Sasha)
Técnico: Vagner Mancini
Como foi o jogo
Após um início agitado, Thiago Mendes conseguiu a primeira boa finalização do jogo aos nove minutos, quando arriscou de fora da área e Volpi ficou com a bola. Logo em seguida, Juninho Capixaba recebeu um cruzamento na ponta da pequena área e ganhou a disputa no alto, mas testou fraco e Léo Jardim ficou com a bola. Aos 37, Spinelli recebeu de costas na área e girou em cima de Alix para conseguir finalizar, mas Volpi defendeu novamente.
Na sequência, Adson enfiou para Andrés Gómez invadir a área e arrematar mal de perna esquerda para fora, desperdiçando uma boa chance. Três minutos depois, Rodriguinho arrancou pela direita e tocou para Pitta finalizar da meia-lua e Léo Jardim impedir o gol do Bragantino. No final da primeira etapa, aos 45, Rodriguinho carregou pelo meio e arriscou uma batida firme de fora da área, que acabou no fundo das redes para colocar os paulistas na frente.
Logo aos quatro da segunda etapa, Mosquera cruzou pela esquerda e Herrera ajeitou de cabeça para Rodriguinho cabecear para a defesa de Leó Jardim, que ainda viu a bola bater na trave. Aos 10, Thiago Mended tocou para Spinelli disputar no meio da área e conseguir uma finalização, mas Alix conseguiu bloquear. Após quatro minutos, Mosquera foi à linha de fundo pela esquerda e cruzou rasteiro para Pitta empurrar às redes e ampliar pelo Bragantino.
O Vasco quase diminuiu aos 18, quando Cauan Barros cruzou na segunda trave em escanteio e Spinelli testou com força, mas Volpi estava ligado e espalmou em cima da linha. Já aos 30, Saldívia recuou mal para Léo Jardim e Fernando interceptou o passe para driblar o goleiro e marcar o terceiro do Bragantino. Após sete minutos, Cauan Barros acertou Ramires na área e foi marcado pênalti para a equipe paulista. Sasha foi para a cobrança e isolou.
Próximas partidas
Vasco
Jogo: Vasco x Barracas-ARG
Competição: Copa Sul-Americana - Fase de Grupos (sexta rodada)
Data e horário: Quarta-feira, 27 de maio de 2026, às 19h (de Brasília)
Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)
Bragantino
Jogo: Red Bull Bragantino x Carabobo-VEN
Competição: Copa Sul-Americana - Fase de Grupos (sexta rodada)
Data e horário: Quarta-feira, 27 de maio de 2026, às 21h30 (de Brasília)
Local: Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP)