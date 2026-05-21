Cuesta lamenta derrota do Vasco para o Olimpia e aponta falhas no jogo aéreo

O zagueiro Carlos Cuesta lamentou a derrota do Vasco para o Olimpia por 3 a 1, nesta quarta-feira, no Defensores del Chaco, pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Autor do gol cruzmaltino na partida, o defensor apontou os problemas da equipe nas bolas aéreas como decisivos para o revés no Paraguai.

"Fomos muito para trás"

“Em algum momento recuamos e eles começaram a lançar a bola. Chegaram perto do gol e ganharam os duelos aéreos. Foram três gols, três jogadas pelo alto. Esse é o resumo do jogo”, afirmou.

Para o zagueiro, a equipe acabou cedendo muito espaço ao Olimpia no segundo tempo e deixou de pressionar o adversário após sair na frente do placar.

“Deveríamos ter terminado o jogo melhores, atacar mais, ir mais para a frente, fomos muito para trás. Mas a diferença, como falei, foram nos duelos aéreos”, completou.

Situação do Vasco

Com o resultado, o Vasco perdeu a liderança do Grupo G da Sul-Americana e agora ocupa a segunda colocação, com sete pontos, atrás justamente do Olimpia.

A equipe carioca volta a campo no próximo domingo, às 20h30 (de Brasília), contra o RB Bragantino, em São Januário, pelo Campeonato Brasileiro.