Vasco toma virada do Olimpia e perde a liderança na Sul-Americana

Nesta quarta-feira, o Vasco perdeu para o Olimpia por 3 a 1, de virada, pelo Grupo G da Copa Sul-Americana. O gol do cruzmaltino no Defensores del Chaco foi marcado por Cuesta, enquanto Mateo Gamarra, Hugo Sandoval e Ferreira fizeram para os donos da casa.
Situação na tabela
Com o resultado, o Vasco perdeu a liderança do grupo e tem sete pontos. Enquanto isso, o Olimpia assumiu a primeira colocação da chave e precisa apenas de um empate na próxima partida contra o Audax Italiano para passar no topo do Grupo G. A equipe carioca precisa vencer o Barracas, em São Januário, na próxima quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), e torcer para uma derrota paraguaia para passar em primeiro.
📋 Resumo do jogo
⚪OLIMPIA 3 x 1 VASCO ⚫
🏆 Competição: Copa Sul-Americana - Grupo G - 5ª rodada
🏟️ Local: Estádio Defensores del Chaco, Assunção (PAR)
📅 Data: 20 de maio de 2026 (quarta-feira)
⏰ Horário: 19h (de Brasília)
🟨 Cartões Amarelos: Alex Franco e Bentaberry (Olimpia); Tchê Tchê, Hugo Moura e Lucas Freitas (Vasco).
🟥 Cartões Vermelhos: João Vitor (Vasco).
Arbitragem
- Árbitro: Wilmar Roldán (COL)
Gols
- Carlos Cuesta, aos 49' do 1ºT (Vasco)
- Mateo Gamarra, aos 22' do 2ºT (Olimpia)
- Hugo Sandoval, aos 40' do 2ºT (Olimpia)
- Sebastián Ferreira, aos 49' do 2ºT (Olimpia)
⚪ OLIMPIA
Gastón Olveira; Cáceres, Bentaberry, Mateo Gamarra e Alan Rodríguez; Alex Franco (Lezcano), Juan Fernando Alfaro e Quintana; Fernando Cardozo (Alfonso), Alcaraz (Ferreira) e Delmas (Hugo Sandoval).
Técnico: Pablo Andres Sanchez
⚫ VASCO
Léo Jardim; João Vitor , Cuesta, Lucas Freitas e Riquelme (Samuel); Tchê Tchê, Hugo Moura e Ramon (Walace); Hinestroza (JP), David (Brenner) e Nuno Moreira (Matheus França)
Técnico: Marcelo Salles
Como foi o jogo
Jogando fora de casa, o Vasco foi pressionado desde o início do jogo, mas abriu o placar aos 49 do primeiro tempo. Nuno Moreira cobrou escanteio na cabeça de Cuesta, que testou para o chão, sem chances para Olveira.
Na segunda etapa, aos 22, Quintana bateu escanteio na primeira trave e Mateo Gamarra desviou para empatar. Cinco minutos depois, João Vitor deixou a sola da chuteira na coxa de Alan Rodríguez e foi expulso.
Aos 40, em cobrança de falta, Sandoval recebeu sozinho na pequena área e tocou de canhota para virar o jogo. Nos acréscimos, aos 49, Sebastian Ferreira dominou na área e bateu colocado para dar números finais à partida.
Próximo jogo do Vasco
Jogo: Vasco x RB Bragantino
Campeonato: Brasileirão - 17ª rodada
Data: 24/05 (domingo), às 20h30 (de Brasília)
Local: São Januário