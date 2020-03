Abel Braga deixa comando do Vasco após derrota no clássico

A sequência de resultados negativos do Vasco custou o cargo do técnico Abel Braga nesta segunda-feira. Segundo informações divulgadas pelo clube, a decisão foi tomada em comum acordo. Agora, quem assume o comando da equipe temporariamente é o auxiliar-técnico Ramon Menezes.

A baixa no comando técnico do Cruz-Maltino ocorre logo após a derrota por 2 a 0 no clássico contra o Fluminense, disputado no último domingo.

Em nota oficial, Abel esclareceu a situação e aproveitou para agradecer pelo período em que esteve no Vasco: “Como falei na minha última coletiva, depois do jogo contra o Goiás, gosto muito do Vasco, do presidente, dos jogadores, da torcida e do ambiente de trabalho. Mesmo com a crise financeira, jamais faltou dedicação e entrega. Mas as coisas não estão acontecendo da forma como imaginamos”.

“Assim, num momento em que os campeonatos estão parados por motivo de força maior, saio para que o clube encontre um profissional que tenha tempo para trabalhar e tentar os ajustes necessários. Fica o meu agradecimento a todos”, completou o treinador.

Abel assumiu o comando do Vasco em dezembro de 2019, após Vanderlei Luxemburgo deixar o cargo. Agora, ele deixa São Januário com o pior desempenho entre os últimos treinadores do Vasco. Foram apenas quatro vitórias em 13 jogos disputados.