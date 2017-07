Diretor do Valencia admite negociar Diego Alves com o Fla: “Desejo dele”

O goleiro Diego Alves, sensação na Espanha pelas defesas de pênalti, pode ser o novo reforço do Flamengo. Em entrevista para a imprensa espanhola, Mateus Alemany, diretor-geral do Valencia, clube do brasileiro, admitiu estar em negociações com o Rubro-Negro.

“Houve a negociação com o La Coruña, mas o jogador preferiu buscar outra alternativa e estamos falando com um clube brasileiro, com o Flamengo, mais precisamente. Tenho a intuição e a convicção que é o que ele quer e por isso estamos negociando e conversando”, disse o dirigente, esclarecendo a transação fracassada com outro clube espanhol.

Diego Alves chegaria ao Flamengo para assumir a titularidade da equipe em posição atualmente ocupada por Tiago, das categorias de base do clube, que substituiu Alex Muralha, afastado após uma queda de rendimento.

O goleiro tem um dos maiores salários do Valencia. No Flamengo, reduziria seus encargos para cerca de R$ 700 mil, sendo (R$ 500 mil de salário e mais R$ 200 mil em luvas diluídas mensalmente).

Com a indicação de que Diego Alves gostaria de atuar no futebol brasileiro para ter uma chance de disputar a Copa do Mundo de 2018, na Rússia, o Valencia agiu rápido e acertou a contratação de outro brasileiro: o goleiro Neto, da Juventus.

Valencia e Diego Alves querem resolver tudo até o dia 17, quando o time viaja para a pré-temporada. Isso evitaria o desgaste de ter o jogador afastado, sem nem viajar com o grupo.