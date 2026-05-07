Suárez abre possibilidade de retornar à seleção uruguaia

O atacante Luis Suárez abriu a possibilidade de retornar para a seleção uruguaia. O experiente jogador, que está afastado do time nacional há dois anos, disse que jamais recusaria uma possível participação na próxima Copa do Mundo, mesmo após ter anunciado sua aposentadoria da equipe em setembro de 2024.

"Eu jamais diria não à seleção nacional se eles precisassem de mim, especialmente com a Copa do Mundo se aproximando. Na época, eu me afastei porque percebi que precisava dar lugar à geração mais jovem. Eu disse algo que não deveria ter dito. Já me desculpei com aqueles a quem precisava me desculpar", esclareceu o uruguaio, que marcou 69 gols pela seleção, maior marca na história do Uruguai.

A última partida de Suárez pelo Uruguai foi um empate de 0 a 0 com o Paraguai. Dias depois, a confirmação da aposentadoria veio em uma coletiva de imprensa.

Desde então, Suárez tem focado em contribuir para o seu atual clube, o Inter Miami. O atacante já conquistou dois títulos vestindo a camisa do time estadunidense: a MLS Supporters' Shield de 2024 e a MLS Cup de 2025. O uruguaio tem dois gols em sete jogos na temporada atual.

"Eu ainda tenho aquela adrenalina, aquela vontade de continuar jogando. Você percebe que ainda tem um pouco de vida dentro de si . Você sente aquela vontade de continuar competindo. Dá para ver isso em campo, quando você ainda fica bravo com as derrotas e os passes ruins, e ainda curte quando marca um gol", finalizou.

O Uruguai disputa a fase de grupos da Copa do Mundo de 2026 no Grupo H. A estreia é contra a Arábia Saudita, seguida do confronto diante de Cabo Verde, encerrando a campanha da chave contra a Espanha. As partidas do grupo serão realizadas entre os dias 15 e 26 de junho de 2026, com jogos sediados nos Estados Unidos e no México.

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