Sánchez é cortado de lista do Uruguai e não desfalca Santos nas quartas

Nesta quarta-feira, o Uruguai anunciou a lista final para a Copa da China, torneio amistoso que será realizado no mês de março. Presente na pré-convocação, Carlos Sánchez, do Santos, foi cortado pelo técnico Óscar Tabárez. Com isso, o meia não irá desfalcar o clube paulista na partida de ida quartas de final do Campeonato Paulista, marcada para dia 24. O Alvinegro Praiano já está classificado para a próxima fase.

Outra surpresa na lista final foi a ausência de Edinson Cavani, do Paris Saint-Germain. A Associação Uruguaia de Futebol, a AUF, anunciou o corte do atacante por conta de uma lesão na coxa direita.

Os jogadores convocados irão para a China na sexta-feira, dia 15. A partir da segunda-feira, dia 18, os uruguaios chegarão a cidade de Nanning e iniciarão a preparação para o torneio.

Além da seleção uruguaia, o torneio disputado em território chinês irá contar com as seleções de Uzbequistão, China e Tailândia. Os uruguaios disputarão a semifinal no dia 22 de março contra o Uzbequistão, às 8h35 (de Brasília), enquanto chineses e tailandeses disputam a outra partida, no mesmo dia e horário. A final e a disputa do terceiro lugar acontecem no dia 25 de março.